Miks Eesti majandus langeb ja Läti majandus kiiresti tõuseb? Citadele ökonomist toob välja kolm põhjust, miks Eestil nii kehvasti läheb

Āboliņš märkis, et Läti ei ole Eestist majanduse vaatest midagi oluliselt paremini teinud, vaid Eesti on jäänud endast vähe sõltuvate tegurite mõju tõttu õnnetusse olukorda.

Āboliņš möönis, et näeb kolme konkreetset põhjust, miks Eesti majanduskasv sedavõrd aeglane naabritega võrreldes on. «Esiteks on Eesti majanduslikult palju rohkem seotud Soome ja Rootsiga ning mõlemad riigid on praegu majanduslanguses. Läti olukord on eksporditurgudel veidi parem,» ütles ta.