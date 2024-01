Riigikontroll: omavalitsused peavad soojusmajanduses ohjad haarama ja survet suurendama

Eksperdid on riigi ette pannud viis võimalikku tulevikuteekonda, kuidas jõuda aastaks 2050 süsinikuneutraalse soojus- ja jahutusmajanduseni.

Eri stsenaariumide puhul tuleb tehnoloogiatesse ja kaugkütte taristusse investeerida vähemalt 0,9 kuni 2,3 miljardit eurot, valikut eri kavade ja rahastamisskeemide vahel pole veel tehtud. Konkreetsed ootused omavalitsuste tegevusele seoses kliimaeesmärkidest tulenevate ümberkorraldustega soojusmajanduses ja õiguste-kohustuste jaotus vajavad läbirääkimist ja selgeid kokkuleppeid keskvalitsuse (kliimaministeeriumi) ning valdade-linnade vahel.

Praegune ebaühtlane info kaugküttetaristu seisukorra ja arenduseesmärkide kohta ei võimalda riigi tasandil saada ka head tervikpilti soojusmajanduse valdkonna investeeringuvajadustest, tõdeb riigikontroll.

Eestis on ca 230 kaugkütte võrgupiirkonda, millest 61protenti on erasektori teenindada. Kaugkütte taristut on viimasel kümnendil oluliselt ajakohastatud, paranenud on teenuse kvaliteet ja vähenenud probleemide hulk, mille lahendamisega peab omavalitsus operatiivselt tegelema.

Soojuse tootmises on mindud üle paljuski taastuvatele energiaallikatele – enamikus võrgupiirkondades (ca 73 protenti) kasutatakse soojuse tootmisel põhikütusena praegu juba taastuvaid allikaid. Samas on veel jäänud piirkondi, kus kogu vajaminev soojus saadakse fossiilsetest kütustest (nt maagaas, põlevkiviõli). Tarbijate arv nendes piirkondades on siiski pigem väike – alla 10 protsendi tarbijate koguarvust.