Algaval oksjonil Liivi 1 alale meretuulepargi rajamiseks käib rebimine Eesti ja Leedu energiafirmade vahel

Liivi 1 mereala asub Eesti mereala planeeringu kohaselt tuuleenergeetika arendamiseks sobival alal Ruhnu saarest loodes. Liivi 1 ala suurus on 77,7 ruutmeetrit ning selle alghind on 1 165 500 eurot. Minimaalne pakkumise samm on 50 000 eurot.