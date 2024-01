Liisingufirma juht: automüüjad ootavad, et automaks tooks ostubuumi

Viimased aastad on olnud erakorralised nii ajaloolises mõttes kui ka autoturul: aset on leidnud palju erinevaid turgu mõjutavaid sündmusi ja autoostjad on elanud pidevas ootuses, et võib-olla tuleb parem aeg autoostuks tuleval talvel, tuleval kevadel, suvel või sügisel. Samas on auto eelkõige tarbeese, mida paljud oma igapäevase elu normaalseks korraldamiseks vajavad ja kasutavad ning päriselt pole autoturg veel kunagi hangunud.