Tallinna Sadama kaubamahtude märkimisväärne langemine näitab ettevõtte juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul selgelt, et aasta varem oli veel väga palju Venemaa transiiti. Nüüd on see aga täielikult kokku kuivanud.

«Kindlasti väljendub seal ka meie ekspordi vähenemine, et see kindlasti mõjutab ka meid. Ehk see on siis töötleva tööstuse ekspordi vähenemine, mis mõjutab siis ka konteinerite ja autoveokite, ehk terminoloogias ro-ro, kahanemist,» rääkis Kalm ERR-ile.