Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets sõnas Postimehele, et ta polnud peaministri väljaöelduga varem kursis. «See kõlab täpselt niimoodi, et Reformierakond püüab populaarset punkti võita ja ütlevad, et nemad maksumuudatusi teha ei taha,» ütles Läänemets.