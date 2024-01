«Ma soovisin saata lühisõnumi, et anda teile teada, et me langetasime täna raske otsuse vähendada meie tööjõu suurust,» teatas Twitchi tegevjuht Dan Clancy blogipostituses.

«Kahjuks on nendest jõupingutustest hoolimata selgunud, et meie organisatsioon on endiselt oluliselt suurem, kui see meie äri suurust arvestades peaks olema,» ütles Clancy.