KINNISVARAJURIST ⟩ Kas kinnisvara ostjal on õigus nõuda müüjalt puuduste kõrvaldamist?

Hindpere sõnul on ka riigikohus selgitanud, et vana maja lepingutingimustele vastavuse hindamisel tuleb lähtuda sarnase kasutusotstarbe ja vanusega hoonete tavapärasest ehk keskmisest seisundist. See tähendab, et aastakümneid tagasi ehitatud hoonete puhul ei saa eeldada tänapäevastele ehitusnõuetele või projektdokumentatsioonile vastamist.