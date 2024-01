Peaminister Kaja Kallas ütles tänases riigikogu infotunnis, et reformierakonna tunnetus on, et pigem uusi maksutõuse tulla ei saa. Aga sajad miljonid tuleb kuskilt leida.

Kallas kinnitas, et automaks tuleb ja kui see selgeks saab, siis järgmine suurem väljakutse on leida 400 miljoni euro ulatuses katteallikaid tühjale tulureale. «Riigieelarve strateegia tehakse igal aastal ümber,» ütles Kallas arupärimisele, aga kinnitas, et nemad on öelnud, et see 400 miljonit tuleb ära sisustada ja nad peavadki selle ära sisustama.