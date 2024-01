Äriregistrist kustutatud firma vabandab ja nõuab tagasilaskmist

Kingitus.ee OÜ tegevjuhi Kadri Lepiku sõnul esitas ettevõtte notar kolmapäeval avalduse Kingitus.ee OÜ ennistamiseks ja ettevõte loodab, et äriregister teeb vastava kande veel selle nädala jooksul. «Kuigi meie õigusnõustaja advokaadibüroost Lindeberg on seisukohal, et Kingitus.ee OÜ kustutati äriregistrist seadusevastaselt, soovime vaidluse asemel leida olukorrale võimalikult kiire lahenduse. Seetõttu palusime notaril esitada äriregistri seaduse järgi avalduse ettevõtte ennistamiseks äriregistrisse,» ütles Lepiku.