Teisipäeval teatas Swedbank, et neil on II samba sissemakse suurendamise avaldusi teinud, mis jõustub 2025. aastast, 2046 kogujat.

Martin Kõiv ütles Swedbankist, et seda ei saa öelda, kui palju on kiiretest makse suurenduse avalduse tegijatest panga enda töötajad. Pank ei kompenseeri töötajatele II sambasse sissemaksete summat. Küll aga on pangatöötajatel III sammas tööandjapensioni vormis. Kui töötaja ise sinna raha kannab, maksab ka Swedbank raha.