Ekspert: kuidas pensioniks miljon koguda?

Olemas on ka lihtsam moodus. Tõsi küll, see võtab rohkem aega ja nõuab enesevalitsust, et kogutud raha mitte ära kulutada. Kui koguda ja investeerida maksimaalne 6+4% II pensionisambas ja 15% III sambas, võib pensioniks kokku saada 1,3 miljoni eurone portfell. See arvutus on tehtud eeldusel: keskmine brutokuupalk Harjumaal 2023 3. kvartalis 2040 eurot, palgakasv aastas 2,5%, fondi tootlus aastas 5%, 40 aastat pensionini.