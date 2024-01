GRAAFIKUD ⟩ Turistide arv kukkus järsult

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juht Killu Maidla tõdes, et november on turismis alati olnud oktoobrist kehvem kuu, sest oktoobris on veel konverentsitursimi. Kuid eelmise aasta november oli ka tavapärasest novembrist kehvem. Tallinna hotellid on sunnitud hindu langema ning spaades oli ka sisetuirste vähe, kirjeldas ta. «Inimestel on raske, raha on vähe ning hinnad igal pool tõusevad,» lausus ta.