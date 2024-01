Komisjoni plaanidest on kaks versiooni. Esimesel juhul tahab komisjon, et kaitse all oleks 30 protsenti maismaast ja sama palju merealasid. Teisel juhul räägitakse, et kuni aastani 2030 peab liidus taastama 20 protsenti maismaa- ja merealadest. Viimase puhul puudutavad Eestit säärased ülesanded nagu kuivendatud soode taas soodeks muutmine.