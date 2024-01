Tollikontrolli lihtsustav eelnõu kiirendab postipakkide liikumist

Majanduskomisjoni esimees Priit Lomp selgitas, et internetikaubanduse mahtude suurenemisel on oluline jälgida, et tasakaalus oleks väikesaadetiste logistika kiirus ja tollitoimingute lihtsus ning teiselt poolt oleks tagatud ka optimaalne riiklik järelevalve. «Kõik me tellime aina enam kaupa internetipoodidest, sellega seoses kasvab nii tolli- ja postitöötajate töökoormus kui ka pakkide tellijate ootus pakid mõistliku aja jooksul kätte saada. Seega on kõigi aja kokkuhoidu silmas pidades mõistlik loobuda nõudest protokollida seaduserikkumise puudumist,» märkis ta ja lisas, et muudatus annab võimaluse hoida kokku 1800 tolli töötundi aastas.