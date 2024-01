Venemaa tööstus löögi all: varuosi pole ega tule

Kuigi tööstuses valitseva olukorra tõsiduse kohta on raske usaldusväärset infot saada, võib arvata, et Vene võimud ilustavad statistikat. Samuti on tõenäoline, et sealsele meediale on antud korraldus vältida katastroofilise olukorra kajastamist, kirjutas Kauppalehti.