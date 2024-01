Advokaat annab nõu: millal ja kuidas likvideerida ettevõtet?

Hedmani vandeadvokaat Andres Kivi selgitas, et juriidilist isikut saab lõpetada kas omanike poolt vabatahtlikult või sundlõpetamisega kohtu poolt. Mõlemal juhul lõppevad protsessid äriregistrist kustutamisega. «Avalikkus seostab ettevõtte likvideerimist ekslikult firmamatjate tegevusega. Vabatahtliku likvideerimise eesmärk on korrektne ja seaduskuulekas käitumine ning tänu sellele ka ettevõtte ja omanike maine hoidmine. Firmamatjate eesmärk on aga vastupidine - äritegevuse konserveerimine ja majandusaasta aruannete esitamata jätmine, et saavutada ettevõtte sundlõpetamine kohtu poolt,» täpsustas Kivi.