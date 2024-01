Hoiuseintressid on jäänud kesisemaks.

Aeg, kui domineerisid pankade teated, kuidas tähtajalise hoiuse intressimäärasid aina tõsteti, paistab olevat läbi saanud. Nüüd on pigem näha intresside alanemist, kusjuures viieprotsendist tähtajalise hoiuse intressimäära võib veel vaid unes näha.

Kuigi pankade huvi on suundunud lühiajalistele hoiustele, on üllatav, et turu äärmused ehk suurim ja väikseim pank pakuvad kolme kuisele hoiusele võrdselt turu soodsamat intressimäära.