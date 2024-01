Aastalõpp küberruumis: rünnak katlamaja seadmetele ähvardas jätta kooli ja hooldekodu kütteta

Automaatseire käigus leidis CERT-EE ka 1204 pahavaraga nakatunud seadet, millest teavitati sideettevõtteid – see näitaja oli aasta kõrgeimal tasemel.

Iisraeli ettevõttes Unitronics toodetud seadmed sattusid löögi alla ka novembri lõpus – siis viis see Eestis rivist välja kaheksa katlamaja ja kümne pumbajaama juhtimisseadmed, kuid ohtu sooja- ja veevarustusele ei tekkinud. Sarnaseid poliitilise taustaga küberründeid toimus teisteski maailma riikides.

Ründe ohvriks langemist soodustas asjaolu, et seadmed olid sageli avalikult internetist kättesaadavad ja nende tehaseparoolid muutmata. Raplamaa juhtumi puhul eemaldati seade pärast esimesele rünnakulainele järgnenud hoiatusi veebist, aga pandi paar nädalat hiljem jälle tagasi. RIA rõhutas oma ohuhinnangus, et kui kaughaldus on vajalik, siis tuleks kasutada vähemalt tulemüüri ja VPN-ühendust.