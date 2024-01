Hüppeline kasv ⟩ Detsembris suurenes uute autode müük aastavõrdluses enam kui poole võrra

«Sõiduautode müügi kasv 11,7 protsenti annab märku, et 2022. aasta tarnekriis on möödunud. Positiivne on tõdeda, et hüdriidautode müük on pidevas tõusus ja aasta kasv on 34,2 protsenti. Tarbesõidukite müügi vähenemine kajastab transpordi sektori ja ettevõtluse olukorda tervikuna. Võrreldes 2022. aastaga vähenes enim M3 kat busside ja kuni 3,5-tonniste kaubikute müük,» märkis AMTELi tegevjuht Meelis Telliskivi.