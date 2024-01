Huvi II pensionisamba maksete suurendamise vastu on suur

«II samba senine 2+4 skeem, kus inimesed panustavad 2 potsenti brutopalgast ja riik lisab sellele 4 protsenti juurde, sai nüüd olulisi täiendusi. Alates selle aasta jaanuarist on võimalik suurendada oma sissemakseid sambasse kas 4 protsendi või 6 protsendi peale brutopalgast, säilitades samas riigi panuse 4 protsenti,» selgitas Swedbanki investeerimise ja pensioni valdkonnajuht Kaire Peik.

Üle 2000 inimese, kes on juba teinud avalduse maksete suurendamiseks järgmisest aastast, valis suur osa enda tulevaseks panuseks teise pensionisambasse just maksimaalse määra ehk 6 protsenti. «Praegu kehtiv 2+4 kogumise süsteem võimaldab koguda pensionipõlveks täiendavat rahapuhvrit, kuid selliselt näiteks 45 aastat panustades hakkab pension moodustama kõigest 40 protsenti viimasest palgast ja seda on väga vähe. Enda maksete suurendamine 4 või 6 protsendi peale võimaldab pikemas plaanis tagada oluliselt kindlama pensioni,» lisas Peik.