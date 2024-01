Analüütik: hinnatase on viimased kuud püsinud paigal

«Energia- ja toormehindade stabiliseerumine välisturgudel, nende mõjude ülekandumise lõpulejõudmine majandusse, aga ka Eesti nõrk majanduskonjunktuur soosis inflatsiooni kiiret aeglustumist möödunud aastal. Kui veel aasta alguses oli inflatsioon 20 protsendi lähedal, siis detsembrikuine 4 protsenti on kahe ja poole aasta aeglaseim. Sealjuures on hinnad viimased kaheksa kuud püsinud muutumatuna,» märkis rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Kristjan Pungas ja lisas, et suuresti on selle taga toidu ja energia mõningane odavnemine.