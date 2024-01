Tööinspektsioon: need on ettevõtted, keda sel aastal kontrollima hakkame

Tööinspektsioon kontrollis Viljandi vallamaja ehitust. Foto on illustratiivne.

Tööinspektsioon avaldab valimi ettevõtetest, keda plaanitakse sel aastal kontrollida. Esmakordselt avaldatud nimekirjas on 4240 ettevõtet ning inspektsiooni teatel sattusid valikusse eeskätt ettevõtted, mis ei ole esitanud töökeskkonna riskianalüüsi, kus on juhtunud mitmeid tööõnnetusi ja tegevusala on kõrgema riskitasemega.