1. müüt: igas pangas on erinev kodulaenu euribor

Nii see tegelikult ei ole. Euribor on üleeuroopaline pankadevaheline intressimäär, millega Euroopa juhtivad pangad pakuvad vabal rahaturul teineteisele tähtajalisi deposiite. Kuigi Eestis tegutsevatel pankadel võivad olla erinevad allikad euribori väärtuse jälgimiseks, on konkreetse kuupäeva euribori väärtus kõigile alati üks ja sama. Näiteks 4. jaanuaril oli 3 kuu euribor 3,922%, 6 kuu euribor 3.873% ja 12 kuu euribor 3.544%. Euribori liikumist saab jälgida euribori ametlikul veebilehel.