Eesti Pank: külm ilm võib kujuneda oluliseks inflatsiooniteguriks

«Statistikaameti teatel tarbijahinnaindeksi aastakasv 2023. aasta detsembris ei muutunud, püsides 4 protsendi juures. 2023. aasta keskmiseks inflatsiooniks kujunes 9,2 protsenti, mis on kooskõlas Eesti Panga eelmise aasta jooksul tehtud prognoosidega,» märkis Pert ja lisas, et mõnevõrra odavamate energiahindade ja toiduainete arvel on ka euroala riikide keskmine hinnakasv viimastel kuudel jõudsalt aeglustunud, ulatudes detsembris 2,9 protsendini.