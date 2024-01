Bigbank: kommertspangad on asunud hoiuseintresse kärpima

«Kui detsembri alguses prognoosisin, et peagi langev euribor toob kaasa ka hoiuseintresside langetamise, siis täitunud on kahest ennustusest halvem ehk Eestis tegutsevad suured kommertspangad on hoiuseintresse kärpima asunud. Euribori tase samas esialgu püsib ja kuigi ootused selle langemisele on pikemas plaanis arvestatavad, pole täna mingit kindlust, millal see aeg ikkagi kätte jõuab,» kommenteeris Bigbank Eesti juht.