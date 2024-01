DPD Eesti: elektrikaubikud on end tõestanud ka ekstreemse külmaga

Seoses viimase nädala külmakraadidega on palju räägitud elektriautode vastupidavusest. DPD Eesti kogemus näitab, et ka tugevate miinuskraadidega on elektrikaubik usaldusväärne töövahend. Külmakraadid on nõudnud efektiivsemat veoringide planeerimist ja vajadusel päeva jooksul lisalaadimisi, ent pakkide hilinemist see kaasa pole toonud.