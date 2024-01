Lenno Uusküla: kaupade hinnalangus on olnud minimaalne, kuigi toorained on odavnenud

«Võrreldes aasta taguse ajaga on hinnad tõusnud nelja protsendi võrra ehk siis praktiliselt kogu see hinnatõus toimus üle-eelmise aasta detsembrist eelmise aasta juunini ning alates juunist on olnud hinnatase stabiilne. Ka sellest esimese poolaasta 3,8 protsendisest hinnatõusust oli peaaegu pool seotud energiatoetusmeetmete lõppemisega aprillikuus. See näitab, et üldist hinnatõusu oli juba eelmisel aastal minimaalselt,» märkis Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.