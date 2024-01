Ühendkuningriigi idufirma leidis viisi kuidas toota lennukikütust inimeste väljaheidetest. Firefly Green Fuels otsis viisi, kuidas toota kütust väheväärtuslikust toorainest, ja kui on midagi, mis on nii rikkalik kui ka odav, siis on see väljaheide, vahendab BBC.