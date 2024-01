Karmen Joller soovitab streigi ajal koolid ja lasteaiad lahti hoida

«Miinimumpalga tõus? Kui paljud teist saavad ikkagi miinimumpalka ja kui paljusid teist üldse mõjutab miinimumpalga tõus? Äkki te soovite hoopis seda, et töötasu oleks korrektselt kogemuse ja oskuste järgi diferentseeritud, nagu ka HTM ette näeb ja peaksite murega pöörduma hoopis oma tööandja ja KOV-i, mitte ministri poole? Või on teie mureks töökoormus? Linnades on klassid suured ja õpetajal töö ja vastutus teinekord lausa kahe kolmekordne võrreldes väikese maakooli õpetajaga. Peaksite rääkima koolipidajaga. Või on mureks töötingimused? Ruumid kehvasti köetud-ventileeritud, õppevahendid nii kulunud, et teevad õpetamise võimatuks? Kolleegide vahel on pingeid ja koolis vahetuvad töötajad kiiresti? Peaksite rääkima koolipidaja ja oma kooli juhtkonnaga. Või on mureks lapsed ja lapsevanemad, kellega on keeruline toime tulla?» esitab Joller rea küsimusi ja lisab, et siin aitaks pikaajaline ning süsteemne kommunikatsioon avalikkuse suunas, ühiste väärtushinnangute kujundamine.