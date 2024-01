Siim Iimre ⟩ Elektrituru probleem: me näeme aegajalt kui odav elekter olla võiks

Kui me tarbiks suvel-talvel, palava ilma või pakasega, pimedas või valges sama palju elektrit, siis jah, stabiilne oleks odav! Päriselus me seda ei tee, mistõttu tekib ALATI vajadus hoida püsti viimase ühiku tootmiseks vajaliku tootmise või salvestusvõimsust. Ehk elektri hulgiturul on aegade lõpuni kõikuv hind – sest see lihtsalt peegeldab elektri tootmise hinda erineva nõudlusega perioodidel.

See aga ei tähenda, et tarbijal ei võiks olla stabiilne hind «nagu vanasti». Täna on igaühel vaba voli valida endale meelepärase müüja, kindla hinna ja sobiva pikkusega elektrileping, alates kuuest kuust kuni 7 aastani ette. Probleem lihtsalt on selles, et tänu avatud elektriturule me näeme aegajalt kui odav elekter näiliselt «olla võiks» ja unistame, et me seda viimast ühikut kinni maksma ei pea... aga lõpuks ikka peame! Fikseeritud paketiga maksad aja jooksul, börsipaketil olles maksad siis, kui sellel kallil ajal tarbid.