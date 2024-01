Uuring ⟩ Eestimaalased on päikeseparkide osas sallivad

Kodu lähedal asuva päikesepargiga oleks nõus 69 protsenti eestlastest, kui see kukutaks nende elektrihinda. 40 protsenti vastanutest oleksid päikesepargi rajamisega nõus, kui korteriühistu, küla või kogukond saaks pargist väikese osaku, mis hakkaks passiivset tulu tootma. Kolmandik vastanutest ei paneks pahaks kodule lähedal asuvat päikeseparki, kui sellega kaasneks teadmine, et päikesepark aitab Eestit täieliku roheenergiale ülemineku saavutamise suunas.

«Nii Eesti kui teiste Balti riikide andmed näitavad, et mida rohkem on piirkonnas päikeseparke, seda väiksem on elanike vastumeelsus. Suurima päikeseenergia tootmisvõimsusega maakonnas Lääne-Virumaal kategoorilisi päikeseparkide vastaseid polnud ja ka Balti riikidest oli vastuseis kõige väiksem Leedus, kus päikeseenergiat on Balti riikidest kõige kauem arendatud,» märkis Smarteconi tegevjuht Magno Kure.