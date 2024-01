New York kaebab bussifirma kohtusse migrantide vedamise eest

New Yorgi linnapea Eric Adams teatas, et ta kaebab kohtusse bussifirmad, kes tõid tema linna kümneid tuhandeid migrante Texasest. Inimesed transporditi pahatahtlikult, et lükata nende hoolduskulud New Yorgile, seisab kohtuasjas. Hagi aluseks on seadus, mis nõuab, et kõik, kes transpordivad abivajajaid New Yorgi osariiki, et tuua nad sealse hoole alla, maksaksid nende hoolduse eest.