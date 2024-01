Deckoff ostis 60 miljoni dollari eest (54,9 miljonit eurot) kaks saart, Little St. Jamesi ja Great St. Jamesi. Rahvasuus nimetakse neid pedofiilia saarteks, sest Epstein toimetas sinna alaealisi tüdrukuid, keda tema ja ta kaasosalised seksuaalselt kuritarvitasid, kirjutab Mirror . Noorimad ohvrid olid alla 12-aastased.

Alaealiste tüdrukute kupeldamises süüdistatuna kohut oodates tappis Epstein end 2019. aastal New Yorgi vanglas. Uus omanik loodab, et suudab saarte mainet parandada. Ta kinnitas ajakirjale Forbes antud intervjuus, et pole Epsteiniga kunagi kohtunud ning pole neid saari varem külastanud.