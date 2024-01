Juhtimis-coach: ebaõnnestumine on võti õnnestumiseks

Inimestena tahame me õnnestuda, kõigest lõpuni aru saada ja iga olukorra perfektselt lahendada. Me tahame mitte eksida, sest kui eksime on meil hirm, et paistame välja ebakompetentsed, saamatud ja/või rumalad. Fakt on aga see, et kui teeme midagi (kõike) perfektselt, pole seal arenguruumi. Seetõttu leian, et ebaõnnestumine on tugevalt alahinnatud. Väga paljud edasiminekud peituvad uutes proovimistes ja vigade tegemistes, sest see on koht, kus saame tõeliselt õppida. Mitte eksides otsime turvalisust, mis aga toob kaasa selle, et püsime keskpärasuses. See kehtib nii töö- kui ka isikliku elu kohta. Robert Anthony on välja toonud, et mida edukam sa oled, seda rohkem vigu teed ja läbi kukud. Ta rõhutas, et inimesed, kes ei tee midagi, ei tee ka vigasid.