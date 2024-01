Juhtimis-coach: ebaõnnestumine on õnnestumise võti

Inimestena tahame me õnnestuda, kõigest lõpuni aru saada ja iga olukorra perfektselt lahendada. Me tahame mitte eksida, sest kui eksime on meil hirm, et paistame välja ebakompetentsed, saamatud ja/või rumalad. Fakt on aga see, et kui teeme midagi (kõike) perfektselt, pole seal arenguruumi. Seetõttu leian, et ebaõnnestumine on tugevalt alahinnatud.