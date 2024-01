Lõhe on sarnaselt paljudele teistele toitudele plastiku kemikaalidega saastunud

Mittetulundusühing Consumer Reports avastas, et kuigi plastik tekitab toidus terviseriske, on see toidus laialdaselt levinud. Seetõttu kutsuti üles regulaatoreid ümber hindama plastiku ohutust toidutootmises.