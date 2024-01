Maakler selgitab, millist mõju avaldab käibemaksu tõus kinnisvarale

Kõige otsesem mõju tuleb maakleri sõnul ehitussektorist, kus suurem käibemaks suurendab ehituskulusid ja tõstab seeläbi uusarenduste hindu. Kuidas see omakorda mõjutab tarbijate võimet soetada kinnisvara? «Esiteks peame mõistma, et käibemaks on osa kinnisvara soetamise kogumaksumusest. Kui käibemaksu määr tõuseb, siis suureneb automaatselt ka kinnisvara soetamishind. See võib omakorda vähendada nõudlust kinnisvaraturul, eriti kui tarbijakindlus on halvenenud ning paljud leibkonnad on olnud sunnitud oma eelarveid kokku tõmbama,» märkis Arco Vara maakler.