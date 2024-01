Homme saab jälle julgelt elektrit kasutada: hind kukub kolinal

Laupäeval on Eestis elektri keskmine börsihind 167,33 eurot MWh kohta ehk 16,7 senti kWh kohta. See on enam kui 80% odavam kui täna, mil keskmiselt tuleb elektri eest maksta 89 senti kWH kohta pluss maksud. Kõige kallim tund on täna veel ees: kella 19 ja 20 vahel tuleb koos maksude ja tasudega kWH eest välja käia enam kui 2 eurot.