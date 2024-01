«Viisin oma kodused süsteemid siis erakorralise oleku reziimi ja kuna õnneks oli juhuslikult täna plaanitud kodunt ära minna ööseks, siis saatsin soojuspumba puhkuse reziimi, et hoida mingit baastaset, aga enne seda kütsin öösel maja max võimsusega, et inertsi anda,» märkis Kadastik oma Facebooki postituses.

Postitusest selgub, et Kadastik seadis soojuspumba puhkuse reziimi kella 5.40 ajalKell 5:40 kui vetsus käisin ütlesin pumbale siis puhkuse reziimi. «Eks akut on ka mõnuga, aga seda ma laen tühjaks õhtuse hullumaja tundide ajal, kas siis tarbimise peale või võrku tagasimüügiga mis 2,3 eurose hinna juures on vägagi profitaabel,» märkis Kadastik.