FI avaldas mullu üle 1000 hoiatusteate

Seaduse järgi on Finantsinspektsioonil õigus avaldada hoiatusteateid, mille eesmärk on hoiatada avalikkust kas tegevusloata finantsteenuse pakkumisest või muust finantssektori eriseaduste rikkumisest või sellisest kahtlusest. «Hoiatusteateid teeme aastas umbes tuhatkond, eelmisel aastal üle 1300. Hoiatusteadete kandev eesmärk on jagada avalikkusega eelkõige neid võimalikke riske, mis seonduvad tegevusloata finantsteenuse pakkumisega,» ütles Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer.