Berliin loobus talunike tõttu toetuste järsust tühistamisest.

Põllumeeste protest lõi võimuliitu uue mõra ning lõpuks teatas valitsus oma avalduses, et kaotab diislikütuse soodustuse järk-järgult. See kestab mitu aastat, et põllumehed saaksid muutunud ärikeskkonnaga kohaneda. Berliin teatas veel, et plaanitud traktorimaksu tõusu ei tule, vahendas Politico.