EKSPERT SELGITAB ⟩ Kas kodulaenu taotlemiseks peab olema katseaeg läbitud?

Pangakonto kuue kuu väljavõte annab pangale ülevaate kliendi finantskäitumise mustritest, sissetulekust ning olemasolevatest kohustustest. Samuti peegeldab see reeglina, kas laenutaotleja on katseaja läbinud või mitte. «Kui pärast neljandat kuud järgneb ka viies sissetulek samalt tööandjalt, siis võib eeldada, et katseaeg on edukalt läbitud ning inimese sissetulek jätkub sarnase regulaarsusega,» ütleb Rebane.