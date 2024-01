«Võrreldes eelmise aastaga on mahud pea 6 protsenti väiksemad. Langemas on endiselt Venemaa ja Rootsi suunaline kaubandus mis väljendub Eestis eelkõige puidu- ja metallitoodete tootmises. Jätkuvalt on tipust, mis saabus 2022. aasta aprillis, lausa 19 protsenti puudu. Kuna langus on kestnud nüüd juba enam kui poolteist aastat, siis on sisemised reservid hakanud kahanema ja võime hoida töötajaid palgal samuti kehvem,» märkis Uusküla.