«Jaanuaris ja võib-olla ka osaliselt veebruaris on siiski oodata hinnahüpet, sest mitmete kaupade ja teenuste hinnale lisandub kõrgem käibemaks,» nentis Uusküla.

Detsembris jäid hinnad tarbijahindade harmoniseeritud indeksi kiirhinnangu järgi oktoobri ja novembri tasemele. «Sesoonselt korrigeerituna kasvasid hinnad aga võrreldes novembriga 0,3 protsenti, sest tavapäraselt detsembris hinnad veidi langevad. Kuue kuuga on hinnad kasvanud 0,3 protsenti, andes aastaseks inflatsioonitempoks 0,6 protsenti. Kuna kolme kuu aastane inflatsioonitempo on 1,5 protsendi juures, on taas näha väikest hinnatõusu kiirenemist. Aastavõrdluses olid detsembri hinnad 4,3 protsenti kallimad,» märkis ökonomist.