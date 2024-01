Sündis uus Eesti elektritarbimise rekord

«Eesti sellist olukorda pole. Me oleme Baltikumina praktiliselt üks piirkond ning meil on veel töövalmis võimsusi, mida saaks kasutada ja mis pole seni turule pääsenud. Soomes on tõesti ilm väga külm ja sellisel puhul on tarbimine päris tipus ja on kriitilised tunnid. Meil õnneks niisugust asja ei ole ja hoiatust anda pole vaja,» sõnas Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster ERR-ile.