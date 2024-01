Kodulaenu lepingute arv tegi detsembris suure tõusu

Bigbanki Eesti juhi Jonna Pechteri täitus detsembris prognoos, mille kohaselt koduostjate viimase paari kuu kõrge laenude taotlemise aktiivsus otsis tehinguteks õiget hetke. «Pärast väikest hoovõttu oli tegemist korraliku «lõikuskuuga». Lisaks oli terendava käibemaksutõusu eel tehingusse jõudmine just uute korterite puhul selgelt nii arendajate kui ostjate ühine huvi, mis väljendus ka täiendavates soodustustes ja kiires lepingusse liikumises,» selgitas Pechter pressiteates.

«Aasta lõpp on paljude silmis sümboolne aeg oluliste otsuste tegemiseks ja nii on detsember mitmel varasemalgi aastal olnud väga tehinguterohke. Samas täpselt aasta tagasi oli tegemist just eriti kehva kuuga, mil Euribor oli juba ära teinud kiire tõusu, kuid kinnisvarahinnad olid endiselt tipus ja inimesed uue olukorraga veel harjunud ei olnud,» meenutas ta.