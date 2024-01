Vitsur: hoiuste intressitõus on pannud inimesi tarbimist vähendama

LHV majanduseksperdi Heido Vitsuri sõnul on märgata, et pankade tähtajaliste hoiuste 4–4,5 protsendini kerkinud intresside tõttu on inimesed hakanud säästmises rohkem ratsionaalset mõtet nägema ja oma tarbimist samavõrd vähendanud.