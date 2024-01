Briti börsifirmade juhtide ülikõrged palgad ärritavad töötajate ametiühinguid

FTSE 100 on Londoni börsi indeks, mis jälgib börsi turuväärtuselt 100 suurema ettevõtte aktsiate hindu.

FTSE 100 tegevjuhite mediaalpalk aastapalk on 3,81 miljonit naela (4,38 miljonit eurot), mis on 109 korda suurem Ühendkuningriigis keskmist palka teenivate inimeste mediaanpalgast, kes teenivad 34 963 naela (40 536 eurot) naela aastas, teatas Briti ametiühingute ühendus. Nende arvutuste kohaselt on FTSE fondis olevate firmade tegevjuhid juba aasta esimeste päevadega teeninud rohkem, kui keskmine palgaga töötajad aasta jooksul.