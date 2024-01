«Riigieelarve strateegias oli meil 400-miljoniline sisustamata maksutõus ette nähtud. Ta [riigieelarve strateegia – toim.] on avatud, et me peame selles osas kokku leppima, mis me selle 400 miljoniga teeme,» nentis peaminister Kaja Kallas. Kallase sõnul on eesmärk arvestada nende muudatustega ka riigieelarve strateegias ja järgmise aasta riigieelarves.